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خلال أسبوع.. العراق يُسجل قرابة 600 حالة عنف أسري

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/1/8 ولغاية 2023/1/14 تمثلت بـ :ـ ـ واجبات مراكز الشرطة 1828
ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 15
ـ إحالة متهمين الى المحاكم 392
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 362
ـ إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 598
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 388
ـ مضاهات طبعات الأصابع 18
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422
ـ عدد طالبي النجدة 856
ـ فض مشاجرات 303
ـ ضبط عجلات مطلوبة 57
ـ تبرع بالدم 54
ـ القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة 7
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 216
ـ طبع لوحات السيارات 7724
ـ اصدار اجازات السوق 20727
ـ اصدار سنوية السيارات 23964
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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