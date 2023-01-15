انت الان تتابع خبر اليوم.. الريال لمعادلة رقم "الغريم الازلي" والبرسا لتعزيز الصدارة بـ"كلاسيكو السوبر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفاز فريق ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

بينما تخطى برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 فى نصف النهائي.



ويستهدف ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التتويج باللقب الـ 13 من بطولة كأس السوبر الإسباني، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجًا بالمسابقة فى التاريخ.

فيما يتطلع فريق برشلونة، بقيادة مدربه الشاب تسافي هيرنانديز، لحصد اللقب الـ 14 من بطولة كأس السوبر الإسباني، وتعزيز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة المحلية.

الريال ضد برشلونة

ويتسلح فريق ريال مدريد حامل اللقب بكتيبة من النجوم اليوم أمام برشلونة، وعلى رأسهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي وكامافينجا والجدار البلجيكي تيبو كورتوا.



كما يملك البارسا عدد من العناصر المميزة هي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري وجافي ورافينيا والجدار الألماني أندريه تير شتيجن.

موعد مباراة الريال ضد برشلونة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى كلاسيكو السوبر الإسباني فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة SSC1 HD، L'Equipe TV.

ويدير كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز، وسيكون حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة برشلونة بتشكيل متوقع مكون من: حراسة المرمى: تيبو كوروتوا، خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، روديجر، خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

فيما يتمثل تشكيل برشلونة المتوقع فى: حراسة المرمى: تير تشيجن، خط الدفاع: أرواخو، كوندي، جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو، خط الوسط: بيدري، دي يونج، جافي، خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، ورافينيا.

