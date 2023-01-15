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لتأمين مستقبل كييف.. بريطانيا تعلن أرسال 14 دبابة "تشالنجر2" لأوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حرباً طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا".

وقال: "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".


وأضاف: "سنقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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