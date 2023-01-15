انت الان تتابع خبر لتأمين مستقبل كييف.. بريطانيا تعلن أرسال 14 دبابة "تشالنجر2" لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حرباً طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا".

وقال: "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".



وأضاف: "سنقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة".