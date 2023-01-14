انت الان تتابع خبر حقيقة اعتزال جورج وسوف الغناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع، "FilFan.com"، فقد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه الأكبر وديع.

من جهتها قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى: "جورج وسوف حزين بدرجة فوق الوصف ويقول للمقربين له أنه لا يريد الغناء ولا يريد أن يسمع اسم أبو وديع على المسرح"، بحسب ما ذكره الموقع.



وأضافت عيسى: "جورج وسوف سينظم مؤتمرا صحفيا بعد الأربعين، وسيتحدث فيه إن كان يعتزل أم لا، لكن خلال هذه الفترة هو يعيش حزن كبير لأن الجرح كبير".