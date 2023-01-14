انت الان تتابع خبر ملايين الدولارات.. سرقة أسرع عدّاء في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسبما ذكر موقع صحيفة "ذا غلينر" المتخصصة بأخبار جامايكا، فقد شهد حساب بولت الاستثماري في Stocks and Securities Limited، اختفاء ملايين الدولارات.

وبدء التحقيق في الحادثة بعدما أبلغ بولت عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وتولى قسم التحقيقات المالية في جامايكا ولجنة الخدمات المالية، مهمة التحقيق في القضية، وفقا لمدير أعمال الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية 8 مرات، نوجينت والكر.

فاز يوسين بولت بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية، كما توّج كأسرع عدّاء في العالم سنة 2009

وقال والكر في بيان صحفي: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب بولت. يتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات. يجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".



وأشارت صحيفة "ذا غلينر" إلى تورط موظف سابق في المؤسسة الاستثمارية التي فقد فيها بولت جزءا من أمواله.

وبحسب موقع "فوربس" فقد حقق بولت في عامه الأخير من المنافسات الرياضية في عام 2017 أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني (30 مليون و577 ألف دولار تقريبا)، بينما قدّر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العدّاء بـ74 مليون إسترليني (90 مليون و500 ألف دولار).

