انت الان تتابع خبر "خليجي 25".. نقل مباراة البحرين وعمان الى ملعب الميناء والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-14 | 11:06
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الخليج 365 – رياضة
تقرّر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" في كرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.
تقرّر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" في كرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.