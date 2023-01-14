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"خليجي 25".. نقل مباراة البحرين وعمان الى ملعب الميناء

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خليجي 25

2023-01-14 | 11:06

"خليجي 25".. نقل مباراة البحرين وعمان الى ملعب الميناء

459 مشاهدة

الخليج 365 –

تقرّر نقل مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25" في كرة القدم إلى ملعب الميناء الأولمبي، بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية استاد البصرة الدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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