انت الان تتابع خبر وزنه 19 كغ.. تعرف على صاحبة أطول شعر في العالم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أطول شعر في العالم.. "تاج ملكي طبيعي"

تصف آشا مانديلا شعرها بأنه "تاج ملكي" منحتها إياه الطبيعة، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009؛ لكونها صاحبة أطول شعر في العالم. وفي 2022 عادت لتحطم رقمها القياسي، بعد أن أصبح طول شعرها 110 أقدام، أي ما يعادل 33.5 متر، ويزن شعرها بهذا الطول الهائل نحو 19 كغ.



تبلغ آشا مانديلا من العمر 60 عاماً، وهي من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أمضت أربعين عاماً متواصلة من العناية بشعرها بشكل خاص، بهدف إطالته. تصف آشا مانديلا شعرها بأنه "تاج ملكي" منحتها إياه الطبيعة، وقد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009؛ لكونها صاحبة أطول شعر في العالم. وفي 2022 عادت لتحطم رقمها القياسي، بعد أن أصبح طول شعرها 110 أقدام، أي ما يعادل 33.5 متر، ويزن شعرها بهذا الطول الهائل نحو 19 كغ.تبلغ آشا مانديلا من العمر 60 عاماً، وهي من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أمضت أربعين عاماً متواصلة من العناية بشعرها بشكل خاص، بهدف إطالته. وقالت آشا لموقع غينيس إنها تطلق على شعرها لقب "كوبرا"، فهي لا تفرده عادة، إنما تصففه بطريقة جدائل الراستا أو الضفائر الإفريقية، مضيفة: "أشير إلى شعري على أنه تاج ملكي أو أفعواني".



مدرب الكوبرا.. الزوج الداعم

على الرغم من أن آشا معجبة للغاية بجدائل الراستا وبطول شعرها المبالغ به، فإن لعائلتها رأياً آخر، فعلى سبيل المثال لم تكن شقيقتاها معجبتين بتسريحة الراستا أو بطول الشعر المبالغ فيه هذا، لكنهما مع الوقت اعتادتا مظهر أختهما. على الرغم من أن آشا معجبة للغاية بجدائل الراستا وبطول شعرها المبالغ به، فإن لعائلتها رأياً آخر، فعلى سبيل المثال لم تكن شقيقتاها معجبتين بتسريحة الراستا أو بطول الشعر المبالغ فيه هذا، لكنهما مع الوقت اعتادتا مظهر أختهما. وعلى العكس، فإن زوج آشا، إيمانويل تشيغي، معجب كثيراً بشعرها، وهو مصمم أزياء محترف من نيروبي كينيا. ويكرس تشيغي وقتاً خاصاً للعناية بشعر زوجته وتصفيفه، حتى إنه أطلق على نفسه لقب "مدرب الكوبرا"، في إشارة إلى شعر زوجته. 6 علب شامبو أسبوعياً

قد تتساءلون: كيف تنظف آشا شعرها؟ قالت صاحبة أطول شعر في العالم إن الحفاظ على نظافة شعرها من أولوياتها، وإن كثيراً من الناس حولها يطرحون أسئلة فضولية عن كيفية الاعتناء به. ووفقاً لما ورد في موقع guinnessworldrecords، فإن عملية تنظيف شعر آشا تتطلب ست علب من الشامبو أسبوعياً، وإن زوجها هو المسؤول عن عملية غسل شعرها، الذي يستغرق يومين حتى يجف.



كيف تستطيع حمله؟

تحمل آشا شعرها الطويل عادة بوساطة كيس قماشي؛ كي لا يتدلى على الأرض. تحمل آشا شعرها الطويل عادة بوساطة كيس قماشي؛ كي لا يتدلى على الأرض. وتختار دائماً ارتداء ملابس خفيفة؛ كي تتمكن من حمل شعرها الثقيل براحة أكبر، إذ تجمع الشعر في كيس قماشي ثم تربطه على خصرها. ولهذا الشعر الطويل ثمن بالتأكيد، فقد سبب لها مشاكل في رقبتها وظهرها على الرغم من أنها تربط الكيس الذي يحمل شعرها، حول خصرها؛ لتخفف الإجهاد على الرقبة. وعلى الرغم من الجهد الذي تتحمله صاحبة أطول شعر في العالم للعناية بشعرها، فإنها لا تنوي قصه إطلاقاً.