انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يوعز بتكريم لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى بلاعبي منتخبنا الوطني والكادر التدريبي والإداري، وهنأهم بفوزهم المستحق وتأهلهم أولا في مجموعتهم ضمن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء في أعقاب المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني مع نظيره اليمني، حيث أوعز رئيس الجمهورية بتكريم أعضاء منتخبنا تقديراً لجهودهم ولأدائهم الرائع، ولفوزهم الذي رسم الفرحة على وجوه العراقيين".

وحث رئيس الجمهورية، اللاعبين على "بذل المزيد من العطاء والمثابرة داخل الملعب وأثناء التدريب لتحقيق النتائج الطيبة التي ينتظرها العراقيون والتي من شأنها أن تعزز مكانة العراق رياضياً على الصعيد العالمي".

