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اعتقال متهم بحوزته كمية "كبيرة" من المخدرات في المثنى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه: "حسب توجيهات وزير الداخلية في تكثيف المتابعة الميدانية، تمكنت قوة مشتركة من مكافحة المخدرات في المثنى وقيادة شرطة المحافظة المثنى، من تنفيذ عملية امنية وسط مدينة السماوة، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بحوزته كيلو غرام من المخدرات".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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