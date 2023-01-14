انت الان تتابع خبر النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 بالمئة، عند 85.28 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 بالمئة.وقفز برنت 8.6 بالمئة هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم الشهري في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.

