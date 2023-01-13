انت الان تتابع خبر السامرائي: زيارة السوداني لألمانيا خطوة مهمة نحو الانطلاقة الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "من زاوية اقتصادية متخصصة نعتقد أن زيارة السوداني لالمانيا هي خطوة استراتيجية مهمة نحو انطلاقة اقتصادية ملتزمة".

وأضاف، "سنرى اثرها واضحا في مسار الطاقة والخدمات التي طالما كانت مشكلة حقيقية للعراقيين".



ويجري السوداني، زيارة رسمية إلى دولة ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع، تتضمن وفق بيان حكومي، "خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فوراً بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة".