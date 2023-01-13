انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يتفقان على برنامج عمل للتعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، بثته فضائية السومرية، إنه "عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات منذ يوم أمس، كلها تؤسس إلى علاقة استراتيجية مع ألمانيا، لافتاً إلى أن الأخيرة قدمت دعما عسكريا إلى العراق في حربه ضد داعش الإرهابي كما قدمت دعماً تنموياً".وأضاف السوداني، أن "البرنامج الحكومي وضع أولويات منها مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل".

وأشار إلى أنه ناقش في ألمانيا طرح فرص استثمار الغاز المصاحب، مردفاً "لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات استثمارية أخرى إلى العراق"، منوهاً إلى أن "منح السمات للشركات جاء من أجل تذليل المعوقات لدخولهم إلى العراق"، مؤكداً أن "الحكومة في مراجعة مستمرة لتوفير بيئة جاذبة للشركات الاستثمارية".



ودعا السوداني، الشركات ومن ضمنها الألمانية "للاستثمار بمجال الغاز المصاحب والطبيعي"، مستدركاً: "لدينا العديد من المشاريع الاستراتيجية من بينها إنشاء ميناء الفاو وهو الأكبر في العراق".

ولفت إلى أن "الاتفاق مع شركة سيمنز هدفه تحسين عمليتي النقل والتوزيع وزيادة إنتاج الطاقة".

وثمن السوداني "الدعم العسكري الألماني للعراق، مؤكداً أن أجهزتنا الأمنية العراقية قادرة على دحر الإرهاب"، لافتاً إلى أن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية من التحالف الدولي".

من جهته، المستشار الألماني أولاف شولتس، أشار إلى "الاتفاق على برنامج عمل مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "هناك شراكة طويلة الأمد بين سمينز ووزارة الكهرباء العراقية".

وتابع شولتس، أن "العراق أحد البلدان المتأثرة بالتغير المناخي"، مشدداً على ضرورة "زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة".

وأضاف، "نتمنى أن يكون العراق شريكا لألمانيا بتصديره البترول".