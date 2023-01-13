قرعة كأس العالم للأندية 2022 تسفر عن مواجهات "مثيرة"

وبحسب عملية القرعة فإن الفائز من المباراة رقم 1 (الأهلي أو أوكلاند) سيواجه في الدور الثاني سياتل ساوندرز في المباراة (رقم 2)، فيما سيتعيّن على الوداد المغربي مواجهة الهلال السعودي في المباراة (رقم 3).

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمباراة الدور الأول (رقم 1)، ويلتقي فيها الأهلي المصري وونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في الأول من شهر فبراير القادم.

وسيتأهل الفائزان في مباراتي الدور الثاني إلى الدوري نصف النهائي، حيث سيكون فريق فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2022، مع الفريق الفائز من المباراة (رقم 3) والتي يلتقي فيها الوداد مع الهلال.

أما ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، فسيكون على موعد مع الفائز من المباراة رقم (2) التي تجمع الأهلي/أوكلاند مع سياتل ساوندرز.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي، آخر المتوجين بلقب كأس العالم للأندية 2021، فيما يعتبر ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا باحرازه 4 ألقاب، متقدما على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني ثانياً الفائز بـ3 ألقاب.

ويأتي كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورينثيانس البرازيلي بلقبَين لكل منهما، مقابل لقب لكل من فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلانو الإيطاليين وساو باولو وإنترناسيونال البرازيليين.