انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن تحرير مدينة سوليدار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار".

ووصفت الدفاع الروسية "تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.



وقالت الدفاع الروسية، إنه أثناء عملية تحرير المدينة، قامت الوحدات المجوقلة بتنفيذ مناورة سرية من اتجاه آخر، ونجحت في مهاجمة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، والسيطرة على المرتفعات المهيمنة وتطويق المدينة من الشمال والجنوب.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار 700 شخص، وتم تدمير أكثر من 300 قطعة سلاح.

وأعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيوموفسك.

