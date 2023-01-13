انت الان تتابع خبر السعودية.. ردة فعل والد "التوأم السيامي" العراقي لحظة فصل ولديه (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مركز الملك سلمان للإغاثة، شلهوب بن عبدالله الشلهوب، فيديو يظهر فيه ردة فعل والد توأم سيامي عراقي، نجح فريق طبي بالمركز بفصلهما.

ويظهر في الفيديو والد التوأمين عمر وعلي وهو يشاهد العملية. وفي اللحظة التي تم فصلهما فيها، يمكن سماعه وهو يبكي فرحا يقول "الله أكبر" ومن ثم يظهر ساجدا.

وفي فيديو آخر، يظهر والدا التوأمين وهما ينتظرانهما خارج غرفة العمليات، ويشكر الوالد الفريق الطبي.