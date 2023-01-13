انت الان تتابع خبر النزاهة: أوامر قبض واستقدام بحق 68 من ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة التحقيقات أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ الجهات القضائيَّـة قامت بإصدار (74) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُبيّنةً أنَّ الأوامر الصادرة للمُدَّة من (1- 31 / 12 /2022) شملت (68) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا، مُنوِّهةً بأنَّ الأوامر توزَّعت بين (14) أمر قبضٍ و(60) أمر استقدامٍ.الدائرة أضافت إنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفِّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقّ وزير سابقٍ و(7) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ سابقٍ و(3) أسبقين".

وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام شملت مُحـافـظـين حاليّين ومُحافظين سابــقـين، و(12) مُحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حالياً، و(16) سابــقاً و(4) مديرين عامّين أســبـقين، كما تضمَّنت قوائم أوامر القبض والاستقدام، (9) من أعضاء مجالس المُحافظات السابقين".