انت الان تتابع خبر تزامناً مع زيارة السوداني.. رويترز: الشركات الالمانية تخطط لتوسيع التعاون مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث باسم سيمنس للطاقة، لوكالة "رويترز" إن ذلك سيشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء محطات توليد الطاقة وكذلك تطوير في قطاع الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء".

وأضاف المتحدث أن "الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ يعتزم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تلك الخطط مع وزير الكهرباء العراقي الجمعة".



وقال بروخ لرويترز، "وجود مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه هو الأساس لمجتمع مستقر... إمداد أجزاء كبيرة من بلد بأكمله بالكهرباء هي بالتالي واحدة من أهم مهام شركتنا".

وذكر، إن "الشركة ستعمل على ضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن مع شركائها في العراق".

واضافت الشركة إن "خارطة الطريق الحالية ترتبط باتفاقية 2019 التي تتضمن مشروعات بأكثر من جيجاوات بحلول 2023".

وبين رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إن الحكومة العراقية تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات.



وأكد السوداني، خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية، في الدعوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، "توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية".

وأضاف، "يضـع العراق ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية"، مشدداً بالقول "تسعى الحكومة العراقية إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية".

ولفت السوداني الى ان "الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات"، كاشفاً أنه "من المتوقع أن تكون كلف إنتاج الطاقة المتجددة في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وكذلك دعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء".

يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل برلين أمس الخميس مع وفد رفيع المستوى، حيث التقى بالمستشار الألماني أولاف شولتس.

