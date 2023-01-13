انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 9 أشخاص بانفجار للغاز في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر معروفي، أنه "تم حتى الآن انتشال جثث 6 أشخاص (طفلان ورجلان وامرأتان)، وجميعهم من أسرة واحدة، من تحت الأنقاض، وقد تم إرسال 3 مصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. كما أصيب أحد رجال الإطفاء أيضا أثناء إزالة الأنقاض".وأشار إلى أنه "تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات ازالة الانقاض من المنزل السكني الذي تعرض للانفجار، وستستمر عمليات الإنقاذ حتى الانتهاء من ازالة جميع أنقاض هذه الوحدة السكنية المدمرة".

وبشأن السبب الرئيسي لهذا الحادث، قال معروفي إنه "غير معروف بعد، ويقوم خبراء شركة الغاز بالتحقيق في السبب، لكن ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار غازي".