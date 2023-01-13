اخبار العالم / اخبار العراق

العراق وألمانيا يبحثان عدد من ملفات التعاون بمجال التنمية والاقتصاد والاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يبحثان عدد من ملفات التعاون بمجال التنمية والاقتصاد والاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في مقر إقامته بالعاصمة برلين، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد البحث في عدد من ملفات التعاون في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بهذا الصدد، فضلاً عن تأكيد التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب المهني، الذي يعد أحد توجّهات الحكومة نحو تطوير القدرات والمهارات واكتساب الخبرات بما يعزز سوق العمل وتنمية القطاع الخاص".


وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "رغبة العراق في التعاون مع ألمانيا، بالشكل الذي يصب في تحقيق الأولويات التي تتبناها الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، عبر تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا