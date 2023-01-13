انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يبحثان عدد من ملفات التعاون بمجال التنمية والاقتصاد والاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في مقر إقامته بالعاصمة برلين، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد البحث في عدد من ملفات التعاون في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بهذا الصدد، فضلاً عن تأكيد التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب المهني، الذي يعد أحد توجّهات الحكومة نحو تطوير القدرات والمهارات واكتساب الخبرات بما يعزز سوق العمل وتنمية القطاع الخاص".



وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "رغبة العراق في التعاون مع ألمانيا، بالشكل الذي يصب في تحقيق الأولويات التي تتبناها الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، عبر تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق".