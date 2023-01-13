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كلفة اطلالة رحمة رياض في افتتاح "خليجي 25"

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خليجي 25

2023-01-13 | 10:59

كلفة اطلالة رحمة رياض في افتتاح "خليجي 25"

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السومرية - فن وثقافة

كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، اليوم الجمعة، عن قيمة اطلالتها في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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