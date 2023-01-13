انت الان تتابع خبر كلفة اطلالة رحمة رياض في افتتاح "خليجي 25" والان مع التفاصيل
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خليجي 25
2023-01-13 | 10:59
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السومرية - فن وثقافة
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، اليوم الجمعة، عن قيمة اطلالتها في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة.
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض، اليوم الجمعة، عن قيمة اطلالتها في حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة.