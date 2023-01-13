انت الان تتابع خبر باستثناء البصرة.. بدء صلاة الجمعة الموحدة في بغداد والمحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "صلاة الجمعة الموحدة، بدأت في العاصمة بغداد والمحافظات باستثناء محافظة البصرة".

وكان مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، قد أكد ان صلاة الجمعة الموحدة شعيرة امر بها السيد محمد الصدر.



وقال الجابري للسومرية، "نهنى العالم الإسلامي والحجة بن الحسن وجميع المؤمنين في العالم بذكرى ولادة الزهراء (عليه السلام)، هذه الولادة الميمونة التي ارْتَأَى السيد مقتدى الصدر ولأمر المسلمين السيد محمد الصدر ان تكون اول صلاة جمعة في هذه الولادة"، مستدركا، "اليوم تتكرر هذه الذكرى السنوية وتكون هذه الشعيرة بذكرى ولادة الزهراء (عليه السلام)".

وأضاف ان "هذه الصلوات التي تقام العاصمة بغداد والمحافظات ما هي ألا شعيرة امر بها السيد محمد الصدر".



وبين الجابري، ان "هذه الصلاة لن تكن بها أي جوانب سياسية فقط احياء شعيرة دينية".وأفاد مراسل السومرية، باستمرار توافد المصلين الى مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لإقامة صلاة الجمعة الموحدة، التي أعلن التيار الصدري إقامتها في بغداد وجميع المحافظات باستثناء محافظة البصر