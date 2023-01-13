انت الان تتابع خبر تحرير فتاة محتجزة من قبل امرأتين ورجل وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز المديرية تمكنت من تحرير فتاة محتجزة من قبل رجل وامرأتين في احدى الدور السكنية بمنطقة الكرادة وسط بغداد لغرض تشغيلها في مجال السمسرة والبغاء".وأشار البيان إلى أن "العملية تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في الرصافة عن وجود حادث خطف لفتاة ضمن قاطع المسؤولية، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمين وهم امرأتين ورجل".

وأضاف، أن "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".