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خليجي 25.. مواجهات "حاسمة" في ختام دور المجموعات اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444214-638091952579316755.png
خليجي 25

2023-01-13 | 09:22

خليجي 25.. مواجهات "حاسمة" في ختام دور المجموعات اليوم

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يواجه المنتخب الكويتي، اليوم الجمعة، نظيره البحريني في الساعة السادسة مساءً، فيما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري في التوقيت ذاته، في ختام مواجهات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية لخليجي 25.
ويتصدر منتخب البحرين الترتيب بست نقاط بعد فوزين على الإمارات وقطر مقابل ثلاث نقاط لكل من قطر الفائز على الكويت (2-0) والكويت الفائزة على الإمارات (1-0) فيما يتذيل المنتخب الإماراتي الترتيب من دون نقاط.

فيما يدخل منتخب البحرين المواجهة بأكثر من فرصة لبلوغ الدور الثاني، في حين يحتاج الكويت بشكل كبير للفوز لبلوغ الهدف نفسه والخروج من الحسابات المعقدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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