خليجي 25.. مواجهات "حاسمة" في ختام دور المجموعات اليوم

ويتصدر منتخب البحرين الترتيب بست نقاط بعد فوزين على الإمارات وقطر مقابل ثلاث نقاط لكل من قطر الفائز على الكويت (2-0) والكويت الفائزة على الإمارات (1-0) فيما يتذيل المنتخب الإماراتي الترتيب من دون نقاط.فيما يدخل منتخب البحرين المواجهة بأكثر من فرصة لبلوغ الدور الثاني، في حين يحتاج الكويت بشكل كبير للفوز لبلوغ الهدف نفسه والخروج من الحسابات المعقدة.