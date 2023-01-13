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انت الان تتابع خبر خليجي 25.. مواجهات "حاسمة" في ختام دور المجموعات اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444214-638091952579316755.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-13 | 09:22
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يواجه المنتخب الكويتي، اليوم الجمعة، نظيره البحريني في الساعة السادسة مساءً، فيما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري في التوقيت ذاته، في ختام مواجهات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية لخليجي 25.
ويتصدر منتخب البحرين الترتيب بست نقاط بعد فوزين على الإمارات وقطر مقابل ثلاث نقاط لكل من قطر الفائز على الكويت (2-0) والكويت الفائزة على الإمارات (1-0) فيما يتذيل المنتخب الإماراتي الترتيب من دون نقاط.
فيما يدخل منتخب البحرين المواجهة بأكثر من فرصة لبلوغ الدور الثاني، في حين يحتاج الكويت بشكل كبير للفوز لبلوغ الهدف نفسه والخروج من الحسابات المعقدة.
فيما يدخل منتخب البحرين المواجهة بأكثر من فرصة لبلوغ الدور الثاني، في حين يحتاج الكويت بشكل كبير للفوز لبلوغ الهدف نفسه والخروج من الحسابات المعقدة.