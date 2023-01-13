انت الان تتابع خبر عرض "خيالي" من الهلال السعودي لضم ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب ما ورد، فإن هناك رغبة قوية في إحضار ميسي إلى السعودية ، وذلك لرفع مستوى الدوري السعودي "دوري روشن"، ولتجذب المملكة العربية السعودية أعين الكوكب بأسره، وبغية تجديد تنافس "ليو" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر، الغريم التقليدي للهلال.وأضافت الصحيفة الإسبانية: "ستساعد الدولة السعودية نادي الهلال بمبلغ كبير ليتمكن من التعاقد مع ميسي، الفائز مع الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر 2022، الشهر الماضي".

وتابعت موندو ديبورتيفو: "هذا الأمر سيُسهم بالتأكيد في رفع مستوى الدوري السعودي بوجود نجمين سيطرا على كرة القدم في العقدين الماضيين".

ويمكن أن يصل راتب ميسي السنوي مع الهلال إلى 350 مليون دولار، وفقًا لما أوردته "موندو ديبورتيفو"، والتي أشارت إلى أن هذا المبلغ سيصعب رفضه من جانب النجم الأرجنتيني، وأنه سيتم التفاوض مع "البولغا" شخصيًا عند حضوره إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، حيث سيلعب باريس سان جيرمان مباراة ودية أمام نجوم الهلال والنصر يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.



وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، وحسب تقارير صحفية، سيحصل "صاروخ ماديرا" على راتب سنوي قدره 200 مليون يورو، وسيستمر اللاعب بعد نهاية عقده في السعودية حتى عام 2030 سفيرًا لملف ترشح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.على مدار الأيام الماضية، اهتمت جماهير الهلال كثيرًا بتعاقد النصر مع رونالدو، الذي يُعدُّ أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويمكنه أن يُسهم في تعزيز قوة "العالمي"، وأن يساعده كثيرًا على الظفر بلقب الدوري السعودي الذي سيطر عليه "الزعيم" خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعليقات الهلالية الغاضبة من مساعدة النصر على ضم نجم كبير مثل رونالدو، لا سيما بعد الاعتراف الرسمي من وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بأن هناك دعمًا حكوميًا لإتمام الصفقة النصراوية، وإشارته إلى أنه سيدعم بقية أندية المملكة بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا.

وشدد عشاق للزعيم على أن ناديهم هو أفضل ممثل للكرة السعودية على الصعيد القاري والعالمي، ويستحق الدعم الأكبر من الجهات الحكومية، مُطالبين بضرورة التعاقد مع نجم كبير على غرار ميسي، ومساعدة الهلال كما تمت مساعدة النصر في إحضار رونالدو بهذا المبلغ الضخم.

