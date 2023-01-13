انت الان تتابع خبر مدير مكتب الصدر للسومرية: دوافع صلاة الجمعة الموحدة دينية وليست سياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وقال الجابري للسومرية، "نهنى العالم الإسلامي والحجة بن الحسن وجميع المؤمنين في العالم بذكرى ولادة الزهراء (عليه السلام)، هذه الولادة الميمونة التي ارْتَأَى السيد مقتدى الصدر ولأمر المسلمين السيد محمد الصدر ان تكون اول صلاة جمعة في هذه الولادة"، مستدركا، "اليوم تتكرر هذه الذكرى السنوية وتكون هذه الشعيرة بذكرى ولادة الزهراء (عليه السلام)".



وأضاف ان "هذه الصلوات التي تقام العاصمة بغداد والمحافظات ما هي ألا شعيرة امر بها السيد محمد الصدر".

وبين الجابري، ان "هذه الصلاة لن تكن بها أي جوانب سياسية فقط احياء شعيرة دينية".

وأفاد مراسل السومرية، باستمرار توافد المصلين الى مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لإقامة صلاة الجمعة الموحدة، التي أعلن التيار الصدري إقامتها في بغداد وجميع المحافظات باستثناء محافظة البصرة.