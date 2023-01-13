انت الان تتابع خبر تشافي: سنقاتل من أجل الألقاب الثلاثة المتبقية مهما حدث والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444204-638091865694644040.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-13 | 07:01
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أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالانتصار بركلات الترجيح على ريال بيتيس، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالعاصمة السعودية الرياض.
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