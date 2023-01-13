اخبار العالم / اخبار العراق

تشافي: سنقاتل من أجل الألقاب الثلاثة المتبقية مهما حدث

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تشافي: سنقاتل من أجل الألقاب الثلاثة المتبقية مهما حدث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444204-638091865694644040.png

2023-01-13 | 07:01

تشافي: سنقاتل من أجل الألقاب الثلاثة المتبقية مهما حدث

306 مشاهدة

أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بالانتصار بركلات الترجيح على ريال بيتيس، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالعاصمة الرياض.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا