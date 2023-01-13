انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الانخفاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود كوفيد-19 بعد احتجاجات العام الماضي.وقال مايكل تران، المحلل في (آر.بي.سي)، في مذكرة للعملاء "بالنظر إلى التركيز على أمن الطاقة، نتوقع أن تستمر الواردات الصينية في الارتفاع خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه تخزين النفط الخام يمثل أولوية استراتيجية ويزداد فيه نشاط التكرير".

وفي إشارة مشجعة أخرى، قال محللو (إيه.إن.زد) إن مؤشر الازدحام الذي يغطي 15 مدينة صينية بها أكبر عدد من عمليات تسجيل السيارات ارتفع 31 في المئة عن الأسبوع السابق.



وأضافوا في مذكرة "مستويات حركة السير على الطرق في الصين تواصل الانتعاش من مستويات منخفضة قياسية بعد تخفيف قيود كوفيد-19".

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 78.27 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وقفز برنت 6.7 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2 في المئة، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

كما تعززت أسعار النفط بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة في عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويؤدي ضعف الدولار عادة إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

