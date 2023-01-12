انت الان تتابع خبر السامرائي والصفدي يبحثان المشهد السياسي والاقتصادي بين العراق والاردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للتحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السامرائي استقبل رئيس مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له، بحضورعدد من نواب وقيادات التحالف، وأشاد بالدور الايجابي الذي تلعبه المملكة الأردنية في المنطقة".وشدد السامرائي على"ضرورة استمرار التعاون السياسي والاقتصادي مع العراق".