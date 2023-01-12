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انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن عن أول الراحلين في "الميركاتو" الشتوي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444162-638091225442416770.jpg
2023-01-12 | 12:53
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أكد نادي ريال مدريد الاسباني، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إعارة أحد لاعبيه الشباب إلى نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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