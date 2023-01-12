تكريماً له.. تصميم "قميص ذهبي" لميسي (صور)

ذكر موقع soccerbible أنه تم تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

وصمم "مايسترو فوكواهايلا" قميصًا ذهبيًا مميزًا للغاية لميسي يتميز بعناصر ثلاثية الأبعاد وألوان الأرجنتين الزرقاء المميزة.



وفي حين لا يزال البعض يجادل حول أفضل لاعب في التاريخ، فإن ليونيل ميسي ليس لديه بالتأكيد المزيد لإثباته عندما يتعلق الأمر بأوراق اعتماده ليكون الأفضل في التاريخ، وذلك بعد أن قاد فريقه الأرجنتيني إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي. وفي حين لا يزال البعض يجادل حول أفضل لاعب في التاريخ، فإن ليونيل ميسي ليس لديه بالتأكيد المزيد لإثباته عندما يتعلق الأمر بأوراق اعتماده ليكون الأفضل في التاريخ، وذلك بعد أن قاد فريقه الأرجنتيني إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي. وتكمل كأس العالم إلى حد كبير مجموعة ميسي من الألقاب الفردية والجماعية، واحتفالًا بأحدث إضافة إلى ألقابه ابتكر فوكواهايلا قميصًا خاصًا لميسي مع الأرجنتين ويحمل الرقم عشرة.



ويظهر القميص بألوان ذهبية مختلفة، مع أقمشة متنوعة، مما يخلق الظلال اللازمة لتمثيل الخطوط الأرجنتينية الزرقاء الشهيرة. ويظهر القميص بألوان ذهبية مختلفة، مع أقمشة متنوعة، مما يخلق الظلال اللازمة لتمثيل الخطوط الأرجنتينية الزرقاء الشهيرة. ويظهر الرقم 10 على الجانب الأيمن من الصدر مقابل شعار الأرجنتين المطرز. وتوجد الأشرطة الجانبية المنسوجة خصيصًا باللون الأزرق الأرجنتيني الكلاسيكي، بينما يوجد في الجزء الخلفي مجموعة كاملة من صور اللاعب الكبير.