انت الان تتابع خبر قرارات جديدة من وزير البيئة بشأن التواصل مع المواطنين وعمل الوزارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير وجه باعتماد منصة الكترونية لإنجاز معاملات الموافقات البيئية بشفافية عالية وضمان انجازها بوقت قياسي وضمن المحددات البيئية".

وبحسب البيان، أكد ئاميدي على "تواصله بشكل شخصي ويومي مستمر مع المواطنين والموظفين في بغداد والمحافظات من خلال وسائل التواصل المختلفة والزم دائرة التوعية والاعلام البيئي لاستقبال اي شكوى او استفسار او رأي واعتماد يوم للمقابلات بشكل اسبوعي".

والجدير بالذكر ان وزير البيئة قد اتخذ قراراً في هيئة الراي بأنه سيحاسب وبشدة على اي تقصير متعمد او اهمال او تهاون يسبب اخفاق لعمل الوزارة وسيحيل لهيئة النزاهة والقضاء اي شبهات فساد مالي واداري وفني قد تحصل من اي مسؤول او موظف"، مبينا في الوقت نفسه، ان دور الرقابة البيئية خط احمر لا يمكن التهاون به لأنه يمس صحة وبيئة الانسان العراقي، وفقا للبيان.