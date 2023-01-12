انت الان تتابع خبر خليجي 25.. تاريخ المواجهات بين العراق واليمن: ارقام واحصائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد هذا اللقاء رقم 20 في السجل التاريخي بين المنتخبين، ويصب تاريخ المواجهات بينهما لصالح أسود الرافدين، فعلى مدار 19 مباريات سابقة، فاز منتخب العراق 16 مرة، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، حيث سجّل أسود الرافدين 49 هدفًا، فيما أحرز المنتخب اليمني 10 أهداف.ومنتخبنا الوطني واجه اليمن لأول مرة عام 1965 في دورة الألعاب العربية الرابعة بالقاهرة وفاز فيها منتخب العراق (6-0)، أما آخر لقاء جمع المنتخبين فكان في بطولة 2019 خليجي 24 في الدوحة وانتهت بالتعادل السلبي.

وفيما يلي إحصائية كاملة لتاريخ مواجهات العراق واليمن:

1965 (دورة الألعاب العربية الرابعة في القاهرة): فاز منتخب العراق (6-0)

1973 (كأس فلسطين الثانية في ليبيا): فاز العراق (2-0)



1974 (مباراة دولية ودية في اليمن): خسر العراق (2-0)1976 (كأس أمم آسيا في إيران): فاز منتخب العراق (1-0)1980 (تصفيات أولمبياد موسكو في بغداد): فاز منتخب العراق (3-0)1989 (بطولة الصداقة والسلام في الكويت): فاز العراق (6-2)1993 (تصفيات كأس العالم في الأردن): فاز العراق (6-1)1993 (تصفيات كأس العالم في الصين): فاز المنتخب العراقي (3-0)2004 (مباراة دولية ودية في الإمارات): فاز منتخب العراق (3-1)2010 (بطولة غرب آسيا السادسة في الأردن): فاز منتخب العراق (2-1)2011 (تصفيات كأس العالم في أربيل): فاز العراق (2-0)2011 (تصفيات كأس العالم في الإمارات): التعادل السلبي يحسم اللقاء2013 (خليجي 21 في البحرين): فاز منتخب العراق (2-0)2013 (مباراة دولية ودية في لبنان): فاز منتخب العراق (3-2)2016 (تصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو): فاز العراق (2-0)2017 (خليجي 23 في الكويت) فاز منتخب العراق (3-0)2019 (كأس أمم آسيا في الإمارات): فاز العراق (3-0)2019 (بطولة غرب آسيا التاسعة في كربلاء): فاز منتخب العراق (2-1)2019 (بطولة خليجي 24 في الدوحة) وانتهت بالتعادل السلبي.