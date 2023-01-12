انت الان تتابع خبر السوداني يكشف تفاصيل زيارته الى المانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، متجاوزةً العقبات التي كانت تواجه هذا الجانب، وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية".وأكد السوداني أنه "ستعرض خلال الزيارة فرصٌ مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرصٌ أخرى في قطاع البتروكيمياويات، كما سيحظى محور التغيرات المناخية باهتمام هو الآخر، فضلاً عن مبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال".

وستشهد الزيارة سلسلةً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في ألمانيا ومع الشركات الألمانية، وفقاً للبيان