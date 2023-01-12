ديمبلي يفضل الانضمام لباريس بدل تشيلسي

الخليج 365 – رياضة

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، رفض عرضاً من نادي تشيلسي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

