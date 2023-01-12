انت الان تتابع خبر ديمبلي يفضل الانضمام لباريس بدل تشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444157-638091192383566329.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-12 | 06:55
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الخليج 365 – رياضة
أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، رفض عرضاً من نادي تشيلسي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، رفض عرضاً من نادي تشيلسي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
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