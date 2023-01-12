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ديمبلي يفضل الانضمام لباريس بدل تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444157-638091192383566329.jpg

2023-01-12 | 06:55

ديمبلي يفضل الانضمام لباريس بدل تشيلسي

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الخليج 365 – رياضة

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب ، رفض عرضاً من نادي تشيلسي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لرغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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