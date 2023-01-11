موقف بوسكيتس من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بمحاولة النصر لضم بوسكيتس مقابل راتب سنوي يبلغ 13 مليون يورو، في إطار تدعيم الفريق بنجوم من الطراز الأول.

وقالت صحيفة سبورت :"بالتأكيد لا يمكن لأي فريق، تقديم هذا المبلغ إلى لاعب كرة قدم سيبلغ 35 عامًا خلال 2023".



وتابعت :"ومع ذلك يبدو من الصعب على بوسكيتس، أن يراهن على الدوري السعودي، الذي لم يجذبه حتى الآن".

يذكر أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أقنع سيرجيو بوسكيتس بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي.

ونوهت بعض التقارير أن سيرجيو بوسكيتس يدرس فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال يناير/كانون ثان الجاري.

