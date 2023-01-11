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موقف بوسكيتس من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444064-638090472460238286.jpg

2023-01-11 | 16:19

موقف بوسكيتس من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء، عن موقف سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ، من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي الذي تعاقد مؤخرًا مع البرتغالي .
وكانت تقارير صحفية قد أفادت بمحاولة النصر لضم بوسكيتس مقابل راتب سنوي يبلغ 13 مليون يورو، في إطار تدعيم الفريق بنجوم من الطراز الأول.

وقالت صحيفة سبورت :"بالتأكيد لا يمكن لأي فريق، تقديم هذا المبلغ إلى لاعب كرة قدم سيبلغ 35 عامًا خلال 2023".


وتابعت :"ومع ذلك يبدو من الصعب على بوسكيتس، أن يراهن على الدوري السعودي، الذي لم يجذبه حتى الآن".

يذكر أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أقنع سيرجيو بوسكيتس بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي.

ونوهت بعض التقارير أن سيرجيو بوسكيتس يدرس فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال يناير/كانون ثان الجاري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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