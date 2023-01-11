انت الان تتابع خبر ديربي خارج الملعب.. اشبيلية وبيتيس يتسابقان لضم نجم جزائري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ESTADIO DEPORTIVO" الإسبانية، إن "قطبي الأندلس مهتمان وبشدة بخدمات الجزائري ريان آيت نوري، ويسعيان لضمه خلال الميركاتو الشتوي الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن "ريال بيتيس دخل السباق وبقوة للاستفادة من صاحب الـ21 عاما، خاصة وأن الفريق يتجه لبيع عقد ظهيره الأيسر الأساسي، أليكس مورينو، لنادي أستون فيلا الإنجليزي".



وأكد مصدر "وجود نية لدى ريال بيتيس لاستثمار جزء من أموال صفقة مورينو، للحصول على آيت نوري ولو على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون الإنجليزي".

وأشار إلى "موقف الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب ولفرهامبتون، غير المعارض لفكرة رحيل الدولي الجزائري الجديد، والذي لا يعتمد عليه في منصبه الأصلي كظهير".

ويأتي هذا الاهتمام في وقت برز فيه آيت نوري بشكل كبير، خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول كجناح أيسر.



يذكر أن آيت نوري يبقى مرتبطا مع ولفرهامبتون بعقد طويل الأمد، يستمر حتى صيف 2026.

ومن المرتقب أن يدعم صاحب الـ21 عاما، صفوف منتخب الجزائر، بداية من شهر مارس/ آذار المقبل، بعدما غير جنسيته الرياضية بشكل رسمي وفق تأكيدات المدرب جمال بلماضي".

