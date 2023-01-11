انت الان تتابع خبر زيدان وبارزاني يشددان على معالجة الاشكاليات وفق الاطر الدستورية والقانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لـ الخليج 365، إنه "بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق ١١ /١ /٢٠٢٣ استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وبحث معه الاجراءات القضائية بخصوص المشاكل السياسة العالقة".وأكد الطرفان، وفق البيان، "ضرورة التفاهم المشترك بين المركز والاقليم في معالجة الاشكاليات وفق الاطر الدستورية والقانونية".