انت الان تتابع خبر خليجي 25.. مدرب عمان يرفع سلاح التحدي: ننتظر العراق في النهائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444061-638090442275880219.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-11 | 15:29
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أكد المدير الفني للمنتخب العماني، برانكو إيفانكوفيتش، اليوم الأربعاء، جاهزية فريقه لمباراة السعودية المقرر لها مساء غد الخميس، على ملعب الميناء الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين.