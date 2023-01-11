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خليجي 25.. مدرب عمان يرفع سلاح التحدي: ننتظر العراق في النهائي

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خليجي 25

2023-01-11 | 15:29

خليجي 25.. مدرب عمان يرفع سلاح التحدي: ننتظر العراق في النهائي

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أكد المدير الفني للمنتخب العماني، برانكو إيفانكوفيتش، اليوم الأربعاء، جاهزية فريقه لمباراة المقرر لها مساء غد الخميس، على ملعب الميناء الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي بنسخته الخامسة والعشرين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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