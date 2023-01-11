انت الان تتابع خبر اجتماع في البرلمان يناقش تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "النائب شاخوان عبدالله أحمد ترأس اليوم، اجتماع اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس السن والنواب أعضاء اللجنة مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إذ جرى استعراض آليات عمل المفوضية في هذه المرحلة، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز المشاكل والمعوقات، والاستعدادات الفنية والتحضيرات للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، فضلاً عن مناقشة الموقف العملياتي للتسجيل البايومتري وآلية توزيع البطاقات على الناخبين".وأكد عبد الله، وفق البيان، أن "مجلس النواب يدعم جهود مفوضية الانتخابات ويسعى لتوفير التخصيصات المالية من أجل استمرار العمل، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر مرتبط بالاتفاقات السياسية بين الكتل والقوى الوطنية".

وأتم النائب الثاني لرئيس البرلمان، بالتأكيد على "ضرورة إشراك جميع الكتل والقوى السياسة في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات وتهيئة الأجواء وتشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الديمقراطية".

