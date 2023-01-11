انت الان تتابع خبر رصد كوكب "قد يكون صالحا للحياة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وباستخدام بيانات التلسكوب الفضائي (TESS)، رصدت الوكالة الكوكب المسمى TOI 700 e الذي يدور حول النجم القزم الصغير M TOI 700.

والكوكب هو الرابع الذي يتم اكتشافه حول هذا النجم في منطقة يمكن أن تكون "صالحة للعيش"، أي المنطقة التي تقع على مسافة تجعل من المحتمل وجود مياه سائلة على أسطح الكواكب.



وقالت "ناسا"، في بيان، الثلاثاء، إن حجمه يبلغ 95 في المئة من حجم الأرض ومن المحتمل أن يكون صخريا.

واكتشف العلماء سابقا ثلاثة كواكب حول هذا النجم تسمى TOI 700 b و c و d، جميعها توجد في المنطقة التي قد تكون صالحة للحياة.

ويشير احتمال وجود الماء السائل إلى أن الكواكب يمكن أن تكون، أو ربما كانت ذات يوم، صالحة للعيش، وفق "سي أن أن".

وقالت إميلي غيلبرت، زميلة ما بعد الدكتوراه، في مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" في جنوب كاليفورنيا، التي قادت العمل: "هذا واحد من الأنظمة القليلة التي تحتوي على كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للحياة. هذا يجعل نظام TOI 700 يمثل فرصة لمزيد من المتابعة".

