انت الان تتابع خبر رسمياً.. فيليكس ينضم لتشيلسي على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444048-638090400512920085.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-11 | 14:18
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أعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، إعارة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.
وقال أتلتيكو مدريد في بيان، إنه "توصل وتشيلسي إلى اتفاق، بشأن إعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الجاري، ومدد اللاعب عقده مع نادينا لموسم آخر حتى يونيو/حزيران 2027".
وأتم البيان "نتمنى لجواو فيليكس، كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الجديدة مع تشيلسي".
وأتم البيان "نتمنى لجواو فيليكس، كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الجديدة مع تشيلسي".
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