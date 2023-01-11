رسمياً.. فيليكس ينضم لتشيلسي على سبيل الإعارة

وقال أتلتيكو مدريد في بيان، إنه "توصل وتشيلسي إلى اتفاق، بشأن إعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الجاري، ومدد اللاعب عقده مع نادينا لموسم آخر حتى يونيو/حزيران 2027".

وأتم البيان "نتمنى لجواو فيليكس، كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الجديدة مع تشيلسي".

