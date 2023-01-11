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رسمياً.. فيليكس ينضم لتشيلسي على سبيل الإعارة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444048-638090400512920085.jpg

2023-01-11 | 14:18

رسمياً.. فيليكس ينضم لتشيلسي على سبيل الإعارة

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أعلن أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، إعارة لاعبه البرتغالي جواو فيليكس، إلى صفوف الإنجليزي.
وقال أتلتيكو مدريد في بيان، إنه "توصل وتشيلسي إلى اتفاق، بشأن إعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الجاري، ومدد اللاعب عقده مع نادينا لموسم آخر حتى يونيو/حزيران 2027".

وأتم البيان "نتمنى لجواو فيليكس، كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الجديدة مع تشيلسي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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