انت الان تتابع خبر ظنا منه انها مخلوق فضائي.. روسي يقطع رأس عشيقته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل اعلام روسية عن الناطق باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في شرق سيبيريا قوله، ان "رجلا قتل عشيقته في مدينة إركوتسك بشرق سيبيريا في اليوم الأول من العام الجديد وقطع رأسها، وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقله إلى المستشفى، حيث توفي".وأضاف، ان "رجلا يبلغ من العمر 54 عاما قتل مساء يوم 1 كانون الاول عشيقته، في منطقة إركوتسك، وبعد ذلك قطع رأس الضحية".

وأشار الناطق: "إنه اتصل أولا بابنه، ثم اتصل بأخته، ثم بوالدها، وأخبرهم بما حدث، ثم اتصل بالشرطة. وتم احتجازه على الفور، وشعر بوعكة في قلبه، ونقلوه إلى المستشفى"، موضحا أن "الرجل توفي في وقت لاحق في غرفة العناية المركزة".

حسب وسائل الإعلام المحلية، فإن "المواطن من إركوتسك كان يعاني قبل ذلك من هلوسة، إذ ظن أن المرأة قادمة من كوكب آخر وتهدد حياته".

