انت الان تتابع خبر إندونيسيا.. بركان كيرينتشي بدأ بالثوران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل الاعلام عن مركز دراسات الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا قوله، أن "ثوران البركان بدأ صباح يوم الاربعاء 11 كانون الثاني واستمر في قذف الرماد أكثر ثماني دقائق".

وأضاف ان "ارتفاع عمود الرماد البركاني الذي يقذفه البركان وصل إلى 900 متر".



وأشارت وسائل العلام الى ان "السلطات المحلية قد أعدت ممرا آمنا لإجلاء سكان القرى والبلدات القريبة".