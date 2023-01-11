اخبار العالم / اخبار العراق

إندونيسيا.. بركان كيرينتشي بدأ بالثوران

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إندونيسيا.. بركان كيرينتشي بدأ بالثوران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل الاعلام عن مركز دراسات الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا قوله، أن "ثوران البركان بدأ صباح يوم الاربعاء 11 كانون الثاني واستمر في قذف الرماد أكثر ثماني دقائق".

وأضاف ان "ارتفاع عمود الرماد البركاني الذي يقذفه البركان وصل إلى 900 متر".


وأشارت وسائل العلام الى ان "السلطات المحلية قد أعدت ممرا آمنا لإجلاء سكان القرى والبلدات القريبة".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا