انت الان تتابع خبر الخلافات بشأن قانون النفط والغاز تعرقل تمريره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قد يبقى مشروع قانون النفط والغاز معطّلاً، إثر الخلاف على بعض فقراته، رغم ما أبرم من اتفاقات بين المركز والاقليم قبيل تشكيل الحكومة الحالية.

كلّ ما طالت مدّة الخلاف زادت الأمور تعقيداً، هذا ما يحصل في موضوع قانون النفط والغاز الذي طال انتظار تمريره من قبل الكرد تحديدا، وبعد أن كان الأمر وشيكا تعثّر تفعيله إثر اعتراضات على بعض فقرات القانون .

لكن للكرد رأي اخر، اذ يرون أنّه وفقاً للاتفاق الذي أبرم قبيل تشكيل الحكومة الحالية فإنّ القانون من الممكن أن يمرّر، دون أية اشكالات.

منذ ُ عامِ الفينِ وخمسة وحتى الآن وضعت ثلاثُ نسخ ٍ لقانونِ النفطِ والغاز، جميعُها لم تمررْ نيابياً اثرَ الخلافاتِ على مسألةِ إدارةِ الحقولِ النفطية، فالامرُ هذه المرة يحتاجُ الى التوصّلِ لصيغةِ حلٍ مرضيةٍ لبغدادَ واربيل، لكي يرى القانونُ المعطلُ سياسيا، النور.