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بالصور.. جذع النخلة جاهز لمباريات الجولة الثالثة من خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444045-638090370521463114.jpg
خليجي 25

2023-01-11 | 13:28

بالصور.. جذع النخلة جاهز لمباريات الجولة الثالثة من خليجي 25

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تنشر الخليج 365، صوراً لجهوزية ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" استعدادا لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة.

الصور ادناه:

 

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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