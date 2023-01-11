بالصور.. جذع النخلة جاهز لمباريات الجولة الثالثة من خليجي 25

تنشر الخليج 365، صوراً لجهوزية ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" استعدادا لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة.

الصور ادناه: