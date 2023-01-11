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انت الان تتابع خبر بالصور.. جذع النخلة جاهز لمباريات الجولة الثالثة من خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444045-638090370521463114.jpg
خليجي 25
2023-01-11 | 13:28
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تنشر الخليج 365، صوراً لجهوزية ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" استعدادا لمباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين في البصرة.
الصور ادناه:
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد