انت الان تتابع خبر تحالف العزم والسفير البريطاني يبحثان تطورات المشهد السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وتم بحث الأوضاع السياسية في البلاد والمرحلة التي يمر بها العراق".

وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء "ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، مبينا ان "اللقاء حضره اعضاء التحالف النائب خالد العبيدي والنائب محمود القيسي".