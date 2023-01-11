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تحالف العزم والسفير البريطاني يبحثان تطورات المشهد السياسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وتم بحث الأوضاع السياسية في البلاد والمرحلة التي يمر بها العراق".

 

وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء "ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، مبينا ان "اللقاء حضره اعضاء التحالف النائب خالد العبيدي والنائب محمود القيسي". 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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