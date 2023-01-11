انت الان تتابع خبر توقف حركة الطيران في أمريكا بعد تعطل الحواسيب الفدرالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت إدارة الطيران المديني الأمريكية، أن "هناك محاولات لإصلاح الأعطال التقنية لاستئناف حركة الطيران".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بأن "الرحلات الجوية بجميع أنحاء الولايات المتحدة تم تأجيلها بعد انقطاع نظام الكمبيوتر في إدارة الطيران الفيدرالية".



وذكرت أنه "في حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، كان هناك 760 تأخيرًا لرحلات جوية قادمة أو مغادرة للولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير.

وقالت إدارة الطيران المدني الأمريكية، في تغريدة على تويتر إنها "تعمل على استعادة عمل النظام".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: "نعيد تحميل النظام الآن ونجري عمليات التحقق النهائية من فاعليته".

وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على استعادة ما يُعرف باسم نظام المهمات الجوية.



وكانت إشعارات NOTAMs وهو إشعار مقدم إلى سلطة الطيران لتنبيه طياري الطائرات من الأخطار المحتملة على طول مسار الرحلة أو في موقع قد يؤثر على الرحلة، كان متاحا في السابق من خلال الخط الساخن، ولكن تم التخلص منها تدريجيا مع وجود الإنترنت.

وتشمل التنبيهات في هذا النظام بداية من المعلومات العادية حول البناء في المطارات إلى قيود الطيران العاجلة أو المعدات المعطلة.

وقالت الوكالة إنها ستقدم تحديثات متكررة لأنها تحرز تقدمًا في حل المشكلة.