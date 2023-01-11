انت الان تتابع خبر في حفل "غولدن غلوب".. إيدي ميرفي يسخر من ويل سميث (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي خطابه، تمنى ميرفي لجميع داعميه النجاح والازدهار وراحة البال، قائلا: الأمر بسيط للغاية، ما عليك سوى دفع الضرائب والاهتمام بشؤونك، وعدم ذكر اسم زوجة ويل سميث"، في إشارة إلى الصفعة التي وجهها سميث لمقدم حفل الأوسكار، بعد أن القى نكته عن زوجته جادا بينكت سميث.

وما إن انتهي ميرفي من خطابه، حتى تعالت ضحكات الجمهور، كما صفق بعضهم له بحرارة فور مغادرته المسرح.

وفي مقطع الفيديو المتداول لميرفي على تويتر، تبين أن خطابه كان هادئا جدا، إلا انه رفع نبرته عندما ذكر ويل سميث، ما يشير إلى أنه قد يكون مستاءً من تصرفه.

يذكر أن الممثل الأمريكي ويل سميث كان صفع مقدم حفل الأوسكار كريس روك، بعد أن وجه الأخير تعليقا ساخرا لزوجته جادا بنكيت سميث حول قصة شعرها، التي اعتمدتها بعد إصابتها بمرض الثعلبة المناعي.

وبعد إثارته للجدل، قررت الأكاديمية منع ويل سميث من حضور أي مناسبات تابعة لها لمدة 10 سنوات، كعقاب على تصرفه.