انت الان تتابع خبر ضبط حاويات وجرارات زراعية مخالفة بكمركي بوابة البصرة والمنطقة الوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مركز كمرك بوابة البصرة تمكن من ضبط (6) حاويات محملة (حديد سقوف ثانوية، عطاريات متنوعة، شاي) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".

و اشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وبإسناد من شرطة الكمارك".



وفي سياق منفصل، اعلنت الهيئة قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بضبط جرارات زراعية مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية.

وأضافت الهيئة بحسب البيان، ان "عملية الضبط تمت باسناد من شرطة الكمارك "، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

