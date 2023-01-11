انت الان تتابع خبر العراق على موعد جديد مع الأمطار وتحذيرات من الضباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "خرائط الطقس تشير إلى تواجد منخفض جوي مصحوب بجبهة باردة سطحية جنوب أوربا، وسيتقدم نحو بلاد الشام خلال اليومين المقبلين، ثم يبدأ تأثيره على العراق ابتداء من يوم الجمعة".وأضاف الراصد، "ستكون الأجواء غائمة والأمطار ستكون حاضرة في بعض الأماكن من مدن وسط وجنوب البلاد بشكل متفرق خفيفة ومتفرقة، ولا نتوقع أن تشمل بدايتها محافظة البصرة خلال يوم الجمعة".

وتابع: "يتركز هطول الأمطار يوم السبت في البصرة وميسان وواسط وبعض مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط وهو هطول خفيف عموما، وكذلك الحال يوم الأحد".

كما حذّر عطية ايضاً من "تشكل الضباب صباح وليل أيام الجمعة والسبت والاحد تحديداً في العاصمة بغداد وصلاح الدين وجنوب نينوى وواسط وميسان والبصرة ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط والجنوب".